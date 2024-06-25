МОУ: Данные обновили более 2 млн украинцев, один миллион и сто тысяч – пригодны

В Минобороны говорят, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, один миллион и сто тысяч военнообязанных пригодны к призыву.

Источник: спикер МОУ старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире Армия TV, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны".

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Детали: В целом же, по словам Лазуткина свои данные обновили уже около 2,3 млн украинцев, в том числе через "Резерв+" - 1,78 млн украинцев.

Прямая речь: "Понятно, что не в ближайшие дни они смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении военного учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты".

* Новость уточнена в части количества обновления данных через приложение "Резерв+".