Радники Трампа представили план припинення війни РФ проти України – Reuters

Два радники експрезидента США Дональда Трампа, Кіт Келлог і Фред Фляйц, представили йому план припинення війни Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: План розробляли Кіт Келлог і Фред Фляйц, які обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках.

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Він передбачає, що у обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів США, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Під час мирних переговорів передбачалося припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Основні елементи плану були викладені в загальнодоступній дослідницькій роботі, опублікованій "Інститутом політики "Америка понад усе", дружньому до Трампа аналітичному центрі, де Келлогг і Фляйц займають керівні посади.

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Келлог заявив, що в разі перемоги Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити Росію і Україну за стіл переговорів.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви кажете: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", – зазначив він.

Згідно з їхньою пропозицією, Москву також можна було б примусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.

Фляйц сказав, що Україні не потрібно формально поступатися територією Росії згідно з їхнім планом. Проте, за його словами, Україна навряд чи зможе відновити контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі.

За словами Келлога і Фляйца, для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для України. Фляйц додав, що "озброєння України до зубів", ймовірно, буде ключовим елементом цього.

Фляйц розповів, що Трамп ознайомився з їхньою стратегією і відреагував на неї позитивно.

"Я не стверджую, що він погодився з нею або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотній зв'язок", – сказав він.

Однак речник Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим експрезидентом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії.

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