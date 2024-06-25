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Советники Трампа представили план прекращения войны РФ против Украины - Reuters

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 25 июня 2024, 09:23
Советники Трампа представили план прекращения войны РФ против Украины - Reuters
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Два советника экс-президента США Дональда Трампа, Кит Келлог и Фред Фляйц, представили ему план прекращения войны России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: План разрабатывали Кит Келлог и Фред Фляйц, которые занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах.

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Он предусматривает, что в избрании президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от переговоров США, зато Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Во время мирных переговоров предполагалось прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.

Основные элементы плана были изложены в общедоступной исследовательской работе, опубликованной "Институтом политики "Америка превыше всего", дружественном к Трампу аналитическом центре, где Келлогг и Фляйц занимают руководящие должности.

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Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро усадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – отметил он.

Согласно их предложению, Москву также можно было бы заставить сесть за стол переговоров, отложив на длительное время обещание членства Украины в НАТО.

Фляйц сказал, что Украине не нужно формально уступать территорию России согласно их плану. Однако, по его словам, Украина вряд ли сможет восстановить контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.

По словам Келлога и Фляйца, для достижения длительного мира в Украине нужны дополнительные гарантии безопасности для Украины. Фляйц добавил, что "вооружение Украины до зубов", вероятно, будет ключевым элементом этого.

Фляйц рассказал, что Трамп ознакомился с их стратегией и отреагировал на нее положительно.

"Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь", – сказал он.

Однако представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные самим экс-президентом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.

Предистория:

Темы: ТрампУкраинаРосcиявойна
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