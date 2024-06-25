Рекордний "трансфер": 47 чоловіків намагались незаконно перетнути кордон на Одещині
На Одещині прикордонники затримали рекордну кількість "бажаючих" незаконно потрапити за кордон чоловіків.
Джерело: Держприкордонслужба, ДБР, джерело УП в правоохоронних органах
Деталі: В ході реалізації оперативної інформації, в селі Обжили Подільського району 21 червня правоохоронці зупинили "кортеж" у складі 4-х мікроавтобусів разом з супроводжуючим попереду позашляховиком, водій та пасажир, якого відігравали роль спостерігачів. Усього фігуранти кримінальної справи намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.
Як встановили правоохоронці, ділки здійснювали збір "клієнтів" за допомогою телеграм-каналів та телеграм-акаунтів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці, а ціна послуги складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з людини.
Деякі довірливі користувачі послуг платили одразу, а деякі встигли заплатити аванс у половину вартості заявленої суми. При цьому будь-яких гарантій від незаконних перевізників вони не мали. Буси не були пристосовані для перевезення людей, чоловікам довелося їхати, м’яко кажучи, не в комфортних умовах - на матрацах прямо на підлозі близько 100 км, зазначають прикордонники.
Наразі тривають слідчі дії. Транспортні засоби та інші знаряддя протиправної діяльності вилучено. Осіб буде притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності.
Оновлено: За даними ДБР, до складу угруповання входив правоохоронець (за даними джерела УП – поліціянт). Він консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.
В Бюро кажуть, що 21 червня цією схемою планували скористатися близько 100 осіб. Було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися "точки збору".
Організатору та правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави: організатору – 13,6 млн грн, правоохоронцю – 3 млн грн.
Всім затриманим чоловікам старше 25 років було виписано протоколи та доставлено до РТЦК.
Операцію проводили прикордонники Подільського загону спільно з оперативниками Південного регіонального управління ДПСУ, співробітниками СБУ та слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури в рамках відкритого кримінального провадження за ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"