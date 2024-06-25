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Рекордный "трансфер": 47 мужчин пытались незаконно пересечь границу в Одесской области

Валентина РоманенкоВторник, 25 июня 2024, 09:30
Рекордный трансфер: 47 мужчин пытались незаконно пересечь границу в Одесской области
фото ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали рекордное количество "желающих" незаконно попасть за границу мужчин.

Источник: Госпогранслужба, ГБР, источник УП в правоохранительных органах

Детали: В ходе реализации оперативной информации, в селе Обжилы Подольского района 21 июня правоохранители остановили "кортеж" в составе 4-х микроавтобусов вместе с сопровождающим впереди внедорожником, водитель и пассажир, которого играли роль наблюдателей. Всего фигуранты уголовного дела пытались доставить к государственной границе 47 мужчин призывного возраста из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

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Как установили правоохранители, дельцы осуществляли сбор "клиентов" с помощью телеграмм-каналов и телеграмм-аккаунтов. Деньги им перечислялись на различные криптокошельки, а цена услуги составляла от 5 тысяч до 18,5 тысяч долларов США с человека.

Некоторые доверчивые пользователи услуг платили сразу, а некоторые успели заплатить аванс в половину стоимости заявленной суммы. При этом каких-либо гарантий от незаконных перевозчиков они не имели. Бусы не были приспособлены для перевозки людей, мужчинам пришлось ехать, мягко говоря, не в комфортных условиях - на матрасах прямо на полу около 100 км, отмечают пограничники.

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Сейчас продолжаются следственные действия. Транспортные средства и другие орудия противоправной деятельности изъяты.  Лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности.

Обновлено: По данным ГБР, в состав группировки входил правоохранитель (по данным источника УП - полицейский). Он консультировал водителей, как объехать блокпосты на пути к границе.

В Бюро говорят, что 21 июня этой схемой планировали воспользоваться около 100 человек. Было остановлено четыре микроавтобуса с 47 мужчинами. Остальные 53 не успели добраться до "точки сбора".

Организатору и правоохранителю избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога: организатору - 13,6 млн грн, правоохранителю - 3 млн грн.

Всем задержанным мужчинам старше 25 лет были выписаны протоколы, их доставили в РТЦК.

Операцию проводили пограничники Подольского отряда совместно с оперативниками Южного регионального управления ГПСУ, сотрудниками СБУ и следователями ГБР под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры в рамках открытого уголовного производства по ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Темы: уклонистыПограничная служба
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