Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot – ЗМІ
Вівторок, 25 червня 2024, 10:06
Іспанія минулої п’ятниці передала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.
Джерело: El Mundo з посиланням на агентство EFE, передає "Європейська правда"
Деталі: За даними джерел агентства в уряді, друга партія ракет від Іспанії прибула в Україну минулої п'ятниці, 21 червня, на додаток до першої партії, яку доставили наприкінці квітня.
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Ракети для Patriot є частиною "важливої поставки", що має відбутися в червні цього року, як повідомила 25 травня міністр оборони Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Передісторія:
- Раніше президент України президент Володимир Зеленський розповів про домовленість з Іспанією щодо допомоги в посиленні ППО, але її деталі не розкривав до схвалення всіх постачань.
- Перед цим ЗМІ повідомили, що Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard 2A4 в межах оголошеного раніше пакета допомоги.
- Водночас Володимир Зеленський та іспанський прем'єр підписали двосторонню безпекову угоду, відповідно до якої у 2024 році Іспанія надасть 1 млрд євро військової допомоги Україні.