Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot – ЗМІ

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловВівторок, 25 червня 2024, 10:06
Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot – ЗМІ
Фото: Getty Images

Іспанія минулої п’ятниці передала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Джерело: El Mundo з посиланням на агентство EFE, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними джерел агентства в уряді, друга партія ракет від Іспанії прибула в Україну минулої п'ятниці, 21 червня, на додаток до першої партії, яку доставили наприкінці квітня.

Реклама:

Ракети для Patriot є частиною "важливої поставки", що має відбутися в червні цього року, як повідомила 25 травня міністр оборони Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Передісторія:

Теми: PatriotІспаніязброяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вибори в Британії: екзитпол прогнозує розгром партії прем’єра Сунака

відеоДрони-камікадзе ГУР атакували Тамбовський пороховий завод у Росії – джерела

Опитування показують, що ультраправі у Франції не отримають абсолютної більшості

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Усі новини...
Армія РФ за добу вбила 7 жителів Донеччини, ще 49 поранені
Розвідка уразила склад боєприпасів ворога у Воронезькій області РФ
Новий пакет військової допомоги США Україні на $150 млн: ЗМІ дізналися його вміст
Радники Трампа представили план припинення війни РФ проти України – Reuters
Останні новини
03:50
На півдні окупанти погрожують депортацією жителям без паспорта РФ – спротив
03:15
футбол"Манчестер Юнайтед" продовжив контракт із тен Гагом до 2026
02:50
Росіяни атакували сім громад Сумщини
02:00
футбол"Динамо" розформувало жіночу команду
01:42
оновленоУ низці областей оголошували повітряну тривогу
01:12
На Покровському і Торецькому напрямках ситуація напружена – Генштаб
01:06
тенісВімблдон: Неймовірний камбек Костюк, впевнена перемога Світоліної, Снігур зачохлила ракетку
00:50
оновленоНа Київщині працювала ППО
00:48
"Хезболла" запустила по Ізраїлю 200 ракет і безпілотники
00:20
Вибори в Британії: екзитпол прогнозує розгром партії прем’єра Сунака
Усі новини...
Реклама:
Реклама: