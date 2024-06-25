Испания отправила Украине вторую партию ракет для Patriot - СМИ
Вторник, 25 июня 2024, 10:06
Испания в минувшую пятницу передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.
Источник: El Mundo со ссылкой на агентство EFE, передает "Европейская правда"
Детали: По данным источников агентства в правительстве, вторая партия ракет от Испании прибыла в Украину в минувшую пятницу, 21 июня, в дополнение к первой партии, которую доставили в конце апреля.
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Ракеты для Patriot – часть "важной поставки", которая должна состояться в июне этого года, как сообщила 25 мая министр обороны Маргарита Роблес во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Предыстория:
- Ранее президент Украины президент Владимир Зеленский рассказал о договоренности с Испанией о помощи в усилении ПВО, но ее детали не раскрывали до одобрения всех поставок.
- Перед этим СМИ сообщили, что Испания отправит Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot и танки Leopard 2A4 в рамках объявленного ранее пакета помощи.
- В то же время Владимир Зеленский и испанский премьер подписали двустороннее соглашение по безопасности, согласно которому в 2024 году Испания предоставит 1 млрд евро военной помощи Украине.