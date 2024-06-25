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Испания отправила Украине вторую партию ракет для Patriot - СМИ

Андрей Синявский, Станислав ПогориловВторник, 25 июня 2024, 10:06
Испания отправила Украине вторую партию ракет для Patriot - СМИ
Фото: Getty Images

Испания в минувшую пятницу передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

Источник: El Mundo со ссылкой на агентство EFE, передает "Европейская правда"

Детали: По данным источников агентства в правительстве, вторая партия ракет от Испании прибыла в Украину в минувшую пятницу, 21 июня, в дополнение к первой партии, которую доставили в конце апреля.

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Ракеты для Patriot – часть "важной поставки", которая должна состояться в июне этого года, как сообщила 25 мая министр обороны Маргарита Роблес во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Предыстория:

Темы: PatriotИспанияоружиеУкраина
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