Розвідка уразила склад боєприпасів ворога у Воронезькій області РФ
Вівторок, 25 червня 2024, 10:13
Українські розвідники уразили 25 червня в Ольховатському районі Воронезької області РФ польовий склад боєприпасів армії держави-агресора.
Джерело: пресслужба ГУР МОУ
Деталі: Вказано, що операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.
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Дослівно: "Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго.
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