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Розвідка уразила склад боєприпасів ворога у Воронезькій області РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 25 червня 2024, 10:13
Розвідка уразила склад боєприпасів ворога у Воронезькій області РФ
емблема ГУР

Українські розвідники уразили 25 червня в Ольховатському районі Воронезької області РФ польовий склад боєприпасів армії держави-агресора.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Деталі: Вказано, що операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.

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Дослівно: "Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З  огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго.

"Високостильова" реакція мовою толстого/пушкіна ― зафіксована на відео".

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Теми: ГУРвійна
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