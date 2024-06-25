Разведка поразила склад боеприпасов врага в Воронежской области РФ
Вторник, 25 июня 2024, 10:13
Украинские разведчики поразили 25 июня в Ольховатском районе Воронежской области РФ полевой склад боеприпасов армии государства-агрессора.
Источник: пресс-служба ГУР МОУ
Детали: Указано, что операцию осуществили воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.
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Дословно: "Ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор. Учитывая размеры склада, похоже, будет взрываться еще долго.
"Высокостильная" реакция на языке толстого/пушкина - зафиксирована на видео".
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