Новий пакет військової допомоги США Україні на $150 млн: ЗМІ дізналися його вміст

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів для України на суму $150 млн може бути оголошений у вівторок, 25 червня, допомога не буде включати касетні боєприпаси.

Джерело: агентство AP з посиланням на неназваних американських посадовців, передає "Європейська правда"

Деталі: Очікують, що майбутня поставка серед іншого включатиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Реклама:

Один із посадовців США заявив, що вони не можуть перевірити, чи включає цей пакет допомоги ракети ATACMS, які можна запускати з систем HIMARS, але запевнив, що допомога не включає касетні боєприпаси.

Передісторія: