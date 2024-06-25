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Новий пакет військової допомоги США Україні на $150 млн: ЗМІ дізналися його вміст

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловВівторок, 25 червня 2024, 10:29
Новий пакет військової допомоги США Україні на $150 млн: ЗМІ дізналися його вміст
Фото: Getty Images

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів для України на суму $150 млн може бути оголошений у вівторок, 25 червня, допомога не буде включати касетні боєприпаси.

Джерело: агентство AP з посиланням на неназваних американських посадовців, передає "Європейська правда"

Деталі: Очікують, що майбутня поставка серед іншого включатиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

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Один із посадовців США заявив, що вони не можуть перевірити, чи включає цей пакет допомоги ракети ATACMS, які можна запускати з систем HIMARS, але запевнив, що допомога не включає касетні боєприпаси.

Передісторія:

  • Напередодні кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб також повідомила, що Сполучені Штати уже у вівторок, 25 червня, можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.
  • Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.
  • Він став можливим після того, як у квітні американський Конгрес після багатьох місяців затримки схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні та союзникам на загальну суму майже 61 мільярдів доларів.
  • Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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