Новый пакет военной помощи США Украине на $150 млн: СМИ узнали его содержимое

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов для Украины на сумму $150 млн может быть объявлен во вторник, 25 июня, помощь не будет включать кассетные боеприпасы.

Источник: агентство AP со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает "Европейская правда"

Детали: Ожидается, что будущая поставка среди прочего будет включать боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS, противотанковое, стрелковое оружие и гранаты, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

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Один из чиновников США заявил, что они не могут проверить, включает ли этот пакет помощи ракеты ATACMS, которые можно запускать из систем HIMARS, но указал, что помощь не включает кассетные боеприпасы.

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