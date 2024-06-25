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Новый пакет военной помощи США Украине на $150 млн: СМИ узнали его содержимое

Андрей Синявский, Станислав ПогориловВторник, 25 июня 2024, 10:29
Новый пакет военной помощи США Украине на $150 млн: СМИ узнали его содержимое
Фото: Getty Images

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов для Украины на сумму $150 млн может быть объявлен во вторник, 25 июня, помощь не будет включать кассетные боеприпасы.

Источник: агентство AP со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает "Европейская правда"

Детали: Ожидается, что будущая поставка среди прочего будет включать боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS, противотанковое, стрелковое оружие и гранаты, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

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Один из чиновников США заявил, что они не могут проверить, включает ли этот пакет помощи ракеты ATACMS, которые можно запускать из систем HIMARS, но указал, что помощь не включает кассетные боеприпасы.

Предыстория:

  • Накануне корреспондент "Голоса Америки" Карла Бебб также сообщила, что Соединенные Штаты уже во вторник, 25 июня, могут объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 150 млн долларов.
  • Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 225 млн долларов США объявляли 7 июня.
  • Он стал возможным после того, как в апреле американский Конгресс после многих месяцев задержки одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине и союзникам на общую сумму почти 61 млрд долларов.
  • Кроме того, Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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