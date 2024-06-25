Окупанти вдарили по будівлі дитячого садка та спорткомплексу в Харкові

25 червня близько 10:00 російські окупанти вдарили авіабомбою по будівлі дитячого садка та спорткомплексу в Київському районі Харкова.

Джерело: мер міста Ігор Терехов, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили, речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко

Пряма мова Терехов: "Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки.

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: О 10.14 голова Харківської ОВА повідомив про серію вибухів у місті. Напередодні повітряники писали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині.

фото: Харківська обласна прокуратура

Оновлено: Пізніше речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що окупанти вдарили авіабомбою по промисловій зоні та стадіону в Київському районі. Внаслідок удару частково пошкоджено фасади дитячого садка та спортивного комплексу, вибиті вікна. На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.