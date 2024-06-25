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Оккупанты ударили по зданию детского сада и спорткомплекса в Харькове

Анастасия ПроцВторник, 25 июня 2024, 10:41
Оккупанты ударили по зданию детского сада и спорткомплекса в Харькове
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

25 июня около 10:00 российские оккупанты ударили авиабомбой по зданию детского сада и спорткомплекса в Киевском районе Харькова.

Источник: мэр города Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы, спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

Прямая речь Терехова: "Удар пришелся по жилой застройке одного из крупнейших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших. Повреждены многоквартирные дома.

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: В 10.14 председатель Харьковской ОВА сообщил о серии взрывов в городе. Накануне воздушники писали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской и Донецкой областях.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Обновлено: Позже представитель Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что оккупанты ударили авиабомбой по промышленной зоне и стадиону в Киевском районе. В результате удара частично повреждены фасады детского сада и спортивного комплекса, выбиты окна. На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Темы: Харьков
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