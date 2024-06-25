Орбан незадоволений початком переговорів України про вступ до ЄС, але блокувати не буде
Вівторок, 25 червня 2024, 11:13
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує рішення про початок переговорів про вступ в ЄС для України і вважає це "політично вмотивованим процесом".
Джерело: Орбан в інтерв’ю медіагрупі Funke, яке наводить Tagesschau, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів".
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Деталі: Він назвав рішення про початок переговорів для України "політично вмотивованим процесом".
Передісторія:
- За його словами, слід спочатку вивчити, "якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не визначені на практиці".
- У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться Міжурядова конференція Україна-ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу.
- Перед цим Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкриває шлях для запуску переговорів про вступ.
- Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.