Орбан незадоволений початком переговорів України про вступ до ЄС, але блокувати не буде

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує рішення про початок переговорів про вступ в ЄС для України і вважає це "політично вмотивованим процесом".

Джерело: Орбан в інтерв’ю медіагрупі Funke, яке наводить Tagesschau, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів".

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Деталі: Він назвав рішення про початок переговорів для України "політично вмотивованим процесом".

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