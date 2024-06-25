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Орбан недоволен началом переговоров Украины о вступлении в ЕС, но блокировать не будет

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 25 июня 2024, 11:13
Орбан недоволен началом переговоров Украины о вступлении в ЕС, но блокировать не будет
Виктор Орбан, фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает решение о начале переговоров о вступлении в ЕС для Украины и считает это "политически мотивированным процессом".

Источник: Орбан в интервью медиагруппе Funke, которое приводит Tagesschau, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров".

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Детали: Он назвал решение о начале переговоров для Украины "политически мотивированным процессом".

По его словам, следует сначала изучить, "какими будут последствия, если мы примем страну, находящуюся в состоянии войны, чьи границы не определены на практике".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во вторник, 25 июня, в Люксембурге состоится Межправительственная конференция Украина-ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
  • Перед этим Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открывает путь для запуска переговоров о вступлении.
  • Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.

Темы: ОрбаневроинтеграцияУкраина
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