Орбан недоволен началом переговоров Украины о вступлении в ЕС, но блокировать не будет
Вторник, 25 июня 2024, 11:13
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает решение о начале переговоров о вступлении в ЕС для Украины и считает это "политически мотивированным процессом".
Источник: Орбан в интервью медиагруппе Funke, которое приводит Tagesschau, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров".
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Детали: Он назвал решение о начале переговоров для Украины "политически мотивированным процессом".
По его словам, следует сначала изучить, "какими будут последствия, если мы примем страну, находящуюся в состоянии войны, чьи границы не определены на практике".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Во вторник, 25 июня, в Люксембурге состоится Межправительственная конференция Украина-ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
- Перед этим Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открывает путь для запуска переговоров о вступлении.
- Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.