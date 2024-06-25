Орбан недоволен началом переговоров Украины о вступлении в ЕС, но блокировать не будет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает решение о начале переговоров о вступлении в ЕС для Украины и считает это "политически мотивированным процессом".

Источник: Орбан в интервью медиагруппе Funke, которое приводит Tagesschau, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров".

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Детали: Он назвал решение о начале переговоров для Украины "политически мотивированным процессом".

По его словам, следует сначала изучить, "какими будут последствия, если мы примем страну, находящуюся в состоянии войны, чьи границы не определены на практике".

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