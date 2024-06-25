Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

На Запоріжжі сапери знищили авіабомбу вагою 500 кг

Анастасія ПроцВівторок, 25 червня 2024, 11:19
На Запоріжжі сапери знищили авіабомбу вагою 500 кг
фото: ДСНС Запоріжжя

Сапери ДСНС знищили нездетоновану керовану авіаційну бомбу вагою у 500 кг (КАБ-500) в Пологівському районі Запорізької області

Джерело: ДСНС 

Дослівно: "Нездетоновану керовану авіаційну бомбу вагою у 500 кг (КАБ-500) виявлено у Пологівському районі Запорізької області – на території, що знаходиться неподалік від зони активних бойових дій". 

Реклама:

Деталі: Зазначається, що авіабомба містила модифікований підривник, через що її не можна було транспортувати. Тому фахівці ДСНС контрольовано підірвали авіабомбу на місці її виявлення.

Теми: ДСНСЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін неприховано вимагає капітуляції України для припинення вогню – ISW

Вибори в Британії: екзитпол прогнозує розгром партії прем’єра Сунака

відеоДрони-камікадзе ГУР атакували Тамбовський пороховий завод у Росії – джерела

Опитування показують, що ультраправі у Франції не отримають абсолютної більшості

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

Усі новини...
ДСНС
Сапери знешкодили 250-кілограмову авіабомбу в Костянтинівці на Донеччині
За понад три доби загасили пожежу на Київщині
Жінка згоріла, спалюючи сухостій на Харківщині
Останні новини
06:00
Євро-2024Збірна Нідерландів – збірна Туреччини: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2024
05:52
Київський ХІТ дізнався суперників у основному раунді футзальної Ліги чемпіонів
05:16
оновлено від 22:45Окупанти всю ніч атакували Україну безпілотниками
04:52
Путін неприховано вимагає капітуляції України для припинення вогню – ISW
04:26
відеоВлада РФ скаржиться на атаки дронів і пожежі в регіонах
03:50
На півдні окупанти погрожують депортацією жителям без паспорта РФ – спротив
03:15
футбол"Манчестер Юнайтед" продовжив контракт із тен Гагом до 2026
02:50
Росіяни атакували сім громад Сумщини
02:00
футбол"Динамо" розформувало жіночу команду
01:42
оновленоУ низці областей оголошували повітряну тривогу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: