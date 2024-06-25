В Запорожье саперы уничтожили авиабомбу весом 500 кг
Вторник, 25 июня 2024, 11:19
Саперы ГСЧС уничтожили не детонированную управляемую авиационную бомбу весом в 500 кг (КАБ-500) в Пологовском районе Запорожской области
Источник: ГСЧС
Дословно: "Нездетонированная управляемая авиационная бомба весом в 500 кг (КАБ-500) обнаружена в Пологовском районе Запорожской области - на территории, находящейся неподалеку от зоны активных боевых действий".
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Детали: Отмечается, что авиабомба содержала модифицированный взрыватель, из-за чего ее нельзя было транспортировать. Поэтому специалисты ГСЧС контролируемо взорвали авиабомбу на месте ее обнаружения.