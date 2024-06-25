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В Запорожье саперы уничтожили авиабомбу весом 500 кг

Анастасия ПроцВторник, 25 июня 2024, 11:19
В Запорожье саперы уничтожили авиабомбу весом 500 кг
фото: ГСЧС Запорожье

Саперы ГСЧС уничтожили не детонированную управляемую авиационную бомбу весом в 500 кг (КАБ-500) в Пологовском районе Запорожской области

Источник: ГСЧС

Дословно: "Нездетонированная управляемая авиационная бомба весом в 500 кг (КАБ-500) обнаружена в Пологовском районе Запорожской области - на территории, находящейся неподалеку от зоны активных боевых действий".

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Детали: Отмечается, что авиабомба содержала модифицированный взрыватель, из-за чего ее нельзя было транспортировать. Поэтому специалисты ГСЧС контролируемо взорвали авиабомбу на месте ее обнаружения.

Темы: ГСЧСЗапорожская область
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