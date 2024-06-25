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Данія виділить понад $21 млн для прискорення євроінтеграції України та Молдови

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 25 червня 2024, 12:27
Данія виділить понад $21 млн для прискорення євроінтеграції України та Молдови
Фото: Getty Images

Уряд Данії вирішив виділити 150 млн данських крон (понад $21 млн) на підтримку України та Молдови на їхньому шляху до ЄС, ці кошти планують виділити до 2030 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Данії

Деталі: Кошти будуть спрямовані на конкретну допомогу двом країнам у створенні адміністративних структур та законодавства, необхідних для наближення до членства в ЄС.

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У довгостроковій перспективі підтримка буде також поширюватися на країни-кандидати із Західних Балкан.

"Успішне розширення ЄС має вирішальне значення для стабільності Європи. Це зміцнює безпеку всіх нас, коли країни-сусіди ЄС зміцнюють своє європейське коріння і тягнуться до можливостей миру, стабільності та процвітання, які представляє ЄС", – сказав данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться Міжурядова конференція Україна-ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу.
  • Перед цим Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкриває шлях для запуску переговорів про вступ.

Теми: євроінтеграціяДаніяУкраїнаМолдова
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