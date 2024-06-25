Дания выделит более $21 млн для ускорения евроинтеграции Украины и Молдовы

Правительство Дании решило выделить 150 млн датских крон (более $21 млн) на поддержку Украины и Молдовы на их пути в ЕС, эти средства планируют выделить до 2030 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Дании

Детали: Средства будут направлены на конкретную помощь двум странам в создании административных структур и законодательства, необходимых для приближения к членству в ЕС.

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В долгосрочной перспективе поддержка будет также распространяться на страны-кандидаты из Западных Балкан.

"Успешное расширение ЕС имеет решающее значение для стабильности Европы. Это укрепляет безопасность всех нас, когда страны-соседи ЕС укрепляют свои европейские корни и тянутся к возможностям мира, стабильности и процветания, которые представляет ЕС", - сказал датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Напомним:

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