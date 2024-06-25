Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Києві таксист хотів присвоїти 400 тисяч дружини зниклого безвісти бійця

Валентина РоманенкоВівторок, 25 червня 2024, 12:40
У Києві таксист хотів присвоїти 400 тисяч дружини зниклого безвісти бійця
фото поліції

Дружина безвісти зниклого військового забула в таксі 400 тисяч гривень, водій вирішив їх привласнити – йому повідомлено про підозру в крадіжці.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: 26-річний водій однієї зі служб таксі приїхав на виклик до пасажирки. Згодом він отримав повідомлення від служби підтримки таксі про те, що в автомобілі клієнтка забула свої речі.

Реклама:

У багажнику таксист побачив коробку, в якій було 400 тисяч гривень. Це були гроші, які його пасажирка – дружина військового –отримала від держави у зв’язку з тим, що її чоловік зник безвісти.

Водій таксі вирішив привласнити гроші, тому повідомив, що забутих речей в автомобілі немає. Водночас, розуміючи, що гроші можуть шукати у нього, відвіз їх "на зберігання" своєму товаришу.

Правоохоронці знайшли гроші та повернули їх власниці.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото прокуратури

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру водієві таксі у крадіжці грошей у великих розмірах.

Теми: криміналКиївполіціяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін неприховано вимагає капітуляції України для припинення вогню – ISW

Вибори в Британії: екзитпол прогнозує розгром партії прем’єра Сунака

відеоДрони-камікадзе ГУР атакували Тамбовський пороховий завод у Росії – джерела

Опитування показують, що ультраправі у Франції не отримають абсолютної більшості

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

Усі новини...
кримінал
Казахський журналіст Садиков після замаху перебуває в глибокій комі – дружина
У Казахстані здався один з підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера в Києві
Підозрювані в замаху на казахського опозиціонера в Києві втекли до Молдови: оголошено розшук
Останні новини
06:00
Євро-2024Збірна Іспанії — збірна Німеччини: анонс чвертьфінального матчу ЧЄ
05:16
оновлено від 22:45Окупанти всю ніч атакували Україну безпілотниками
04:52
Путін неприховано вимагає капітуляції України для припинення вогню – ISW
04:26
відеоВлада РФ скаржиться на атаки дронів і пожежі в регіонах
03:50
На півдні окупанти погрожують депортацією жителям без паспорта РФ – спротив
03:15
футбол"Манчестер Юнайтед" продовжив контракт із тен Гагом до 2026
02:50
Росіяни атакували сім громад Сумщини
02:00
футбол"Динамо" розформувало жіночу команду
01:42
оновленоУ низці областей оголошували повітряну тривогу
01:12
На Покровському і Торецькому напрямках ситуація напружена – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: