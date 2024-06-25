У Києві таксист хотів присвоїти 400 тисяч дружини зниклого безвісти бійця

Дружина безвісти зниклого військового забула в таксі 400 тисяч гривень, водій вирішив їх привласнити – йому повідомлено про підозру в крадіжці.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: 26-річний водій однієї зі служб таксі приїхав на виклик до пасажирки. Згодом він отримав повідомлення від служби підтримки таксі про те, що в автомобілі клієнтка забула свої речі.

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У багажнику таксист побачив коробку, в якій було 400 тисяч гривень. Це були гроші, які його пасажирка – дружина військового –отримала від держави у зв’язку з тим, що її чоловік зник безвісти.

Водій таксі вирішив привласнити гроші, тому повідомив, що забутих речей в автомобілі немає. Водночас, розуміючи, що гроші можуть шукати у нього, відвіз їх "на зберігання" своєму товаришу.

Правоохоронці знайшли гроші та повернули їх власниці.

ВІДЕО ДНЯ

фото прокуратури

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру водієві таксі у крадіжці грошей у великих розмірах.