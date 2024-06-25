В Киеве таксист хотел присвоить 400 тысяч жены пропавшего без вести бойца

Жена без вести пропавшего военного забыла в такси 400 тысяч гривен, водитель решил их присвоить - ему сообщено о подозрении в краже.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: 26-летний водитель одной из служб такси приехал на вызов к пассажирке. Впоследствии он получил сообщение от службы поддержки такси о том, что в автомобиле клиентка забыла свои вещи.

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В багажнике таксист увидел коробку, в которой было 400 тысяч гривен. Это были деньги, которые его пассажир - жена военного - получила от государства в связи с тем, что ее муж пропал без вести.

Водитель такси решил присвоить деньги, поэтому сообщил, что забытых вещей в автомобиле нет. В то же время, понимая, что деньги могут искать у него, отвез их "на хранение" своему товарищу.

Правоохранители нашли деньги и вернули их владелице.

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фото прокуратуры

Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении водителю такси в краже денег в крупных размерах.