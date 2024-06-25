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Росіяни влучили в багатоповерхівку в Херсоні: двоє поранених

Анастасія ПроцВівторок, 25 червня 2024, 12:56
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Херсоні: двоє поранених
Ілюстративне фото: Getty Images

25 червня російська війська вдарили по житловому кварталу Дніпровського району Херсона, у результаті атаки постраждалидвоє чоловіків.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно: "Окупаційні війська вдарили по житловому кварталу Херсона. "Прилетіло" по одній з квартир у багатоповерхівці. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 72-річний херсонець". 

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Деталі: Повідомляється, що карета швидкої допомоги доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості. У нього діагностували контузію, поранення руки, вибухову та черепно-мозкову травму.

Оновлено: Згодом очільник Херсонської МВА написав про ще одного постраждалого, який під час удару росіян був на вулиці.

Пряма мова Мрочко: "Ще одна людина постраждала внаслідок недавнього ворожого обстрілу передмістя Херсона. У 51-річного чоловіка, зокрема, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики надали  йому допомогу на місці".

Теми: Херсон
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