Росіяни влучили в багатоповерхівку в Херсоні: двоє поранених
25 червня російська війська вдарили по житловому кварталу Дніпровського району Херсона, у результаті атаки постраждалидвоє чоловіків.
Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Дослівно: "Окупаційні війська вдарили по житловому кварталу Херсона. "Прилетіло" по одній з квартир у багатоповерхівці. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 72-річний херсонець".
Деталі: Повідомляється, що карета швидкої допомоги доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості. У нього діагностували контузію, поранення руки, вибухову та черепно-мозкову травму.
Оновлено: Згодом очільник Херсонської МВА написав про ще одного постраждалого, який під час удару росіян був на вулиці.
Пряма мова Мрочко: "Ще одна людина постраждала внаслідок недавнього ворожого обстрілу передмістя Херсона. У 51-річного чоловіка, зокрема, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики надали йому допомогу на місці".