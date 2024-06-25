Россияне попали в многоэтажку в Херсоне: двое раненых

25 июня российские войска ударили по жилому кварталу Днепровского района Херсона, в результате атаки пострадали двое мужчин.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Дословно: "Оккупационные войска ударили по жилому кварталу Херсона. "Прилетело" по одной из квартир в многоэтажке. В результате вражеского обстрела пострадал 72-летний херсонец".

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Детали: Сообщается, что карета скорой помощи доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести. У него диагностировали контузию, ранение руки, взрывную и черепно-мозговую травму.

Обновлено: Впоследствии глава Херсонской МВА написал о еще одном пострадавшем, который во время удара россиян был на улице.

Прямая речь Мрочко: "Еще один человек пострадал в результате недавнего вражеского обстрела пригорода Херсона. У 51-летнего мужчины, в частности, контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Медики оказали ему помощь на месте".