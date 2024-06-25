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Чеська ініціатива: в Україну надійшли перші боєприпаси

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловВівторок, 25 червня 2024, 13:43
Чеська ініціатива: в Україну надійшли перші боєприпаси
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що до України доставили першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для нашої держави.

Джерело: прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала в соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить".

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Більше про неї читайте в статті "Європейської правди"

Теми: зброяУкраїнаЧехіявійна
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