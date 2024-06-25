Чеська ініціатива: в Україну надійшли перші боєприпаси
Вівторок, 25 червня 2024, 13:43
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що до України доставили першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для нашої держави.
Джерело: прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала в соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить".
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The first shipment of ammunition from our initiative arrived in Ukraine some time ago.— Petr Fiala (@P_Fiala) June 25, 2024
We are doing what it takes.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У середині червня глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявляв, що снаряди, придбані з-за меж Європейського Союзу в межах започаткованої Чехією ініціативи, "цими днями" прибувають до України.
- Як повідомлялося, в лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну у державах поза межами ЄС та НАТО, при цьому йшлося про боєприпаси калібром 122 мм та 155 мм.
- "Чеська ініціатива" зможе забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.
Більше про неї читайте в статті "Європейської правди"