Чеська ініціатива: в Україну надійшли перші боєприпаси

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що до України доставили першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для нашої держави.

Джерело: прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала в соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить".

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The first shipment of ammunition from our initiative arrived in Ukraine some time ago.



We are doing what it takes. — Petr Fiala (@P_Fiala) June 25, 2024

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

У середині червня глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявляв, що снаряди, придбані з-за меж Європейського Союзу в межах започаткованої Чехією ініціативи, "цими днями" прибувають до України.

Як повідомлялося, в лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну у державах поза межами ЄС та НАТО, при цьому йшлося про боєприпаси калібром 122 мм та 155 мм.

"Чеська ініціатива" зможе забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Більше про неї читайте в статті "Європейської правди"