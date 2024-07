Чеська ініціатива: в Україну надійшли перші боєприпаси

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що до України доставили першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для нашої держави.

Джерело: прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала в соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить".

The first shipment of ammunition from our initiative arrived in Ukraine some time ago.



We are doing what it takes.