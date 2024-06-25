Чешская инициатива: в Украину поступили первые боеприпасы

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что в Украину доставили первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для нашего государства.

Источник: премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Первая партия боеприпасов от нашей инициативы прибыла в Украину некоторое время назад. Мы делаем все, что от нас зависит".

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Предистория:

В середине июня глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что снаряды, приобретенные из-за пределов Европейского Союза в рамках начатой Чехией инициативы, "на днях" прибывают в Украину.

Как сообщалось, в феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел 800 тысяч снарядов для поставки в Украину в государствах за пределами ЕС и НАТО, при этом речь шла о боеприпасах калибром 122 мм и 155 мм.

"Чешская инициатива" сможет обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

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