Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу і Герасимова

Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт нині колишнього міністра оборони РФ Сергєя Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву суду

