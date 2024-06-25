Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу і Герасимова

Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт нині колишнього міністра оборони РФ Сергєя Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву суду

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Деталі: Рішення винесли судді Росаріо Сальваторе Айтала (головуючий), Серхіо Херардо Угальде Годінес та Хайкель Бен Махфуа "у зв'язку з ситуацією в Україні за ймовірні міжнародні злочини, скоєні у період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року".

"На час інкримінованих діянь, кожен з них, як стверджується, несе відповідальність за воєнний злочин, що полягає у здійсненні нападів на цивільні об'єкти (стаття 8(2)(b)(ii) Римського статуту), воєнний злочин, що полягає у заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам (стаття 8(2)(b)(iv) Римського статуту), а також злочин проти людяності, що полягає у нелюдських діях, передбачений статтею 7(1)(k) Римського статуту" – заявили у суді.

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Обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення.

"Палата досудового розслідування II вважає, що існують достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", – повідомили у суді

Протягом цього періоду російські збройні сили здійснили велику кількість ударів по численних електростанціях та підстанціях у різних місцях України.

Палата попереднього провадження II також визначила, що кампанія російських ударів являє собою спосіб поведінки, що включає в себе неодноразове вчинення актів проти цивільного населення, які здійснюються відповідно до державної політики, у розумінні статті 7 Статуту.

"Таким чином, є достатні підстави вважати, що підозрювані умисно заподіяли сильні страждання або серйозні тілесні ушкодження, а також шкоду психічному або фізичному здоров'ю, а отже, несуть кримінальну відповідальність за злочин проти людяності та інші нелюдські діяння, як це визначено у статті 7(1)(k) Римського статуту", – наголосили у суді.

Зміст ордерів видано під грифом "таємно" з метою захисту свідків та забезпечення безпеки розслідування.

"Однак, беручи до уваги, що поведінка, подібна до тієї, про яку йдеться в ордерах на арешт, і яка є порушенням міжнародного гуманітарного права, як видається, триває, Палата вважає, що поінформованість громадськості про ці ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, передбачених статтею 58(1)(b)(iii) Римського статуту", – додали у суді.

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