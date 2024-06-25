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Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 25 июня 2024, 14:01
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
сергей Шойгу, Валерий Герасимов, фото: Getty Images

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест ныне бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление суда

Детали: Решение вынесли судьи Росарио Сальваторе Айтала (председательствующий), Серхио Херардо Угальде Годинес и Хайкель Бен Махфуа "в связи с ситуацией в Украине за вероятные международные преступления, совершенные в период как минимум с 10 октября 2022 года до как минимум 9 марта 2023 года".

"На время инкриминируемых деяний, каждый из них, как утверждается, несет ответственность за военное преступление, заключающееся в совершении нападений на гражданские объекты (статья 8(2)(b)(ii) Римского статута), военное преступление, заключающееся в причинении чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или вреда гражданским объектам (статья 8(2)(b)(iv) Римского статута), а также преступление против человечности, заключающееся в бесчеловечных действиях, предусмотренное статьей 7(1)(k) Римского статута", - заявили в суде.

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Оба ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных стороной обвинения.

"Палата досудебного расследования II считает, что существуют достаточные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электрической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года и по меньшей мере до 9 марта 2023 года", – сообщили в суде

В течение этого периода российские вооруженные силы совершили большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в разных местах Украины.

Палата предварительного производства II также определила, что кампания российских ударов представляет собой способ поведения, включающий в себя неоднократное совершение актов против гражданского населения, которые осуществляются в соответствии с государственной политикой, в понимании статьи 7 Устава.

"Таким образом, есть достаточные основания полагать, что подозреваемые умышленно причинили сильные страдания или серьезные телесные повреждения, а также вред психическому или физическому здоровью, а следовательно, несут уголовную ответственность за преступление против человечности и другие бесчеловечные деяния, как это определено в статье 7(1)(k) Римского статута", – отметили в суде.

Содержание ордеров выдано под грифом "секретно" с целью защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования.

"Однако, принимая во внимание, что поведение, подобное тому, о котором говорится в ордерах на арест и которое является нарушением международного гуманитарного права, как представляется, продолжается, Палата считает, что осведомленность общественности об этих ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, предусмотренных статьей 58(1)(b)(iii) Римского статута", – добавили в суде.

Предыстория:

  • 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест правителя РФ Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.
  • Их подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.
  • Впоследствии Россия разорвала все связи с Международным уголовным судом. Следственный комитет России 21 мая предъявил обвинения прокурору и судье МУС.
  • После этого МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Пйотра Гофманского. Также судью МУС Томоко Акане, которая выдала ордер на арест правителя РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам детей при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, объявили в розыск по статье УК РФ.

Темы: судвойнаРосcия
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