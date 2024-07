Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест ныне бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление суда

Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Sergei Kuzhugetovich Shoigu and Valery Vasilyevich Gerasimov. Learn more ⤵️ https://t.co/fEbWyOnTsC

