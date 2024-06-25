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Під час сплаву річкою ледь не загинула група дітей на Закарпатті

Валентина РоманенкоВівторок, 25 червня 2024, 14:29
Під час сплаву річкою ледь не загинула група дітей на Закарпатті
фото ДСНС

На Закарпатті під час сплаву гірською річкою ледь не загинула група дітей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Надзвичайна подія трапилася в Кам’яниці Ужгородського району. Група дітей з місцевого табору у супроводі дорослих сплавлялась річкою Уж.

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Проте стрімка течія гірської річки почала перевертати плавзасоби та затягувати людей під воду. Відпочивальників урятувало те, що вони були в жилетах – більшість самостійно вибралися на берег.

Потерпілим допомогли рятувальники-водолази та представники Центру безпеки громадян "Плішка".

 
фото ДСНС

7-річного хлопчика витягли з води за допомогою рятувальної мотузки, а двох дівчат 7-ми та 18-ти років – за допомогою човна.

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Надзвичайники допомогли вибратися на берег і 65-річному чоловіку, який кинувся до постраждалих. Далі дітей передали працівникам "швидкої" допомоги.

 

Теми: надзвичайна подіяЗакарпаття
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