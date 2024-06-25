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Во время сплава по реке едва не погибла группа детей на Закарпатье

Валентина РоманенкоВторник, 25 июня 2024, 14:29
Во время сплава по реке едва не погибла группа детей на Закарпатье
фото ГСЧС

На Закарпатье во время сплава по горной реке едва не погибла группа детей.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Чрезвычайное происшествие произошло в Каменице Ужгородского района. Группа детей из местного лагеря в сопровождении взрослых сплавлялась по реке Уж.

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Однако стремительное течение горной реки начало переворачивать плавсредства и затягивать людей под воду. Отдыхающих спасло то, что они были в жилетах - большинство самостоятельно выбрались на берег.

Пострадавшим помогли спасатели-водолазы и представители Центра безопасности граждан "Плишка".

 
фото гсчс

7-летнего мальчика вытащили из воды с помощью спасательной веревки, а двух девушек 7-ми и 18-ти лет - с помощью лодки.

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Чрезвычайники помогли выбраться на берег и 65-летнему мужчине, который бросился к пострадавшим. Далее детей передали работникам "скорой" помощи.

 

Темы: чрезвычайное происшествиеЗакарпатье
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