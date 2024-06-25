Во время сплава по реке едва не погибла группа детей на Закарпатье
На Закарпатье во время сплава по горной реке едва не погибла группа детей.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: Чрезвычайное происшествие произошло в Каменице Ужгородского района. Группа детей из местного лагеря в сопровождении взрослых сплавлялась по реке Уж.
Однако стремительное течение горной реки начало переворачивать плавсредства и затягивать людей под воду. Отдыхающих спасло то, что они были в жилетах - большинство самостоятельно выбрались на берег.
Пострадавшим помогли спасатели-водолазы и представители Центра безопасности граждан "Плишка".
7-летнего мальчика вытащили из воды с помощью спасательной веревки, а двух девушек 7-ми и 18-ти лет - с помощью лодки.
Чрезвычайники помогли выбраться на берег и 65-летнему мужчине, который бросился к пострадавшим. Далее детей передали работникам "скорой" помощи.