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Зеленський: Від сьогодні відраховуватиметься старт нашого членства у ЄС

Іванна КостінаВівторок, 25 червня 2024, 15:11
Зеленський: Від сьогодні відраховуватиметься старт нашого членства у ЄС
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський виступив із заявою з нагоди першої Міжурядової конференції щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.

Джерело: заява Зеленського у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, це історичний день, коли Україна переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства.

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Він пригадав, як 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, було підписано заявку на вступ.

"Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів. Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша Міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні", – заявив Зеленський.

Він подякував кожному й кожній, "хто захищає Україну, нашу державу, наш народ, а також команді, яка робить усе, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу".

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"Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!" – наголосив Зеленський.

З нагоди відкриття переговорів з відповідними зверненнями раніше виступили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і низка лідерів держав-членів ЄС.

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі після обіду відбудеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Перед цим Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкрило шлях для запуску переговорів про вступ.

Теми: ЗеленськийЄСУкраїна
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