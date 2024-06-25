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Зеленский: С сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в ЕС

Иванна КостинаВторник, 25 июня 2024, 15:11
Зеленский: С сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в ЕС
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением по случаю первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС, которая даст официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.

Источник: заявление Зеленского в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, это исторический день, когда Украина переходит к фактическим, реальным переговорам с Европейским Союзом о членстве.

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Он вспомнил, как 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, была подписана заявка на вступление.

"Почти два года назад, в июне 2022-го, мы получили кандидатство, а в декабре прошлого года получили политическое решение о переговорах. Но именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в Евросоюзе: первая Межправительственная конференция Украины и ЕС – уже сегодня", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил "каждого и каждую, кто защищает Украину, наше государство, наш народ, а также команду, которая делает все, чтобы Украина стала частью Европейского Союза".

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"Нас уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом – всех европейских наций. Дом, который должен быть мирным!" – подчеркнул Зеленский.

По случаю открытия переговоров с соответствующими обращениями выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и ряд лидеров государств-членов ЕС.

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге после обеда состоится первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Перед этим Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открыло путь для запуска переговоров о вступлении.

Темы: ЗеленскийЕСУкраина
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