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Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних – депутат

Ангеліна Страшкулич, Олександр ШумілінВівторок, 25 червня 2024, 15:51

Міністерство оборони підтримує законопроєкт про збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Джерело: документ МОУ, який є в розпорядженні УП, співавтор проєкту закону Володимир Ар’єв (фракція "Європейська солідарність") у Фейсбуці

Оновлено: Пізніше в розпорядженні УП опинився лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, в якому ствердується, що Міноборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.

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Деталі: В документі від 24 червня, який підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначається, що законопроєкт  №11305 підтримується МОУ.

 
Фото "Української правди"

Пряма мова Ар'єва: "Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними".

Деталі: Проєкт закону передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів. "Українська правда" звернулася за коментарем до Міноборони.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію
  • 18 травня документ набув чинності
  • Військовозобов‘язані мають оновити дані в ТЦК упродовж 60 днів із дня набрання чинності законом, тобто до 18 липня. 
  • Після чого до військовозобов‘язаних, які не оновили дані, можуть застосовуватися штрафні санкції.

Теми: Міноборони
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