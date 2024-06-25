Минобороны поддерживает увеличение до 150 дней срока обновления данных - депутат

Министерство обороны поддерживает законопроект об увеличении сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.

Источник: документ МОУ, который есть в распоряжении УП, соавтор проекта закона Владимир Арьев (фракция "Европейская солидарность") в Фейсбуке

Обновлено: Позже в распоряжении УП оказалось письмо министра Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня, в котором утверждается, что Минобороны не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней, крайней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.

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Детали: В документе от 24 июня, который подписан министром обороны Рустемом Умеровым и обнародован в системе электронного документооборота (СЕДО), отмечается, что законопроект №11305 поддерживается МОУ.

Фото "Української правди"

Прямая речь Арьева: "Минобороны поддерживает мой с коллегами законопроект о продлении на 90 дней срока обновления данных военнообязанными".

Детали: Проект закона предусматривает изменение срока обновления данных для военнообязанных с 60 на 150 дней. "Украинская правда" обратилась за комментарием в Минобороны.

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