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Минобороны поддерживает увеличение до 150 дней срока обновления данных - депутат

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинВторник, 25 июня 2024, 15:51

Министерство обороны поддерживает законопроект об увеличении сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.

Источник: документ МОУ, который есть в распоряжении УП, соавтор проекта закона Владимир Арьев (фракция "Европейская солидарность") в Фейсбуке

Обновлено: Позже в распоряжении УП оказалось письмо министра Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня, в котором утверждается, что Минобороны не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней, крайней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.

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Детали: В документе от 24 июня, который подписан министром обороны Рустемом Умеровым и обнародован в системе электронного документооборота (СЕДО), отмечается, что законопроект №11305 поддерживается МОУ.

 
Фото "Української правди"

Прямая речь Арьева: "Минобороны поддерживает мой с коллегами законопроект о продлении на 90 дней срока обновления данных военнообязанными".

Детали: Проект закона предусматривает изменение срока обновления данных для военнообязанных с 60 на 150 дней. "Украинская правда" обратилась за комментарием в Минобороны.

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Предыстория:

  • Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации.
  • 18 мая документ вступил в силу.
  • Военнообязанные должны обновить данные в ТЦК в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть до 16 июля.
  • После чего к военнообязанным, которые не обновили данные, могут применяться штрафные санкции.

Темы: Минобороны
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