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Зеленський про ордери на арешт Шойгу й Герасимова: Сподіваємось побачити їх за ґратами

Іванна Костіна, Олександр ШумілінВівторок, 25 червня 2024, 16:45
Зеленський про ордери на арешт Шойгу й Герасимова: Сподіваємось побачити їх за ґратами
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт ексглави Міноборони РФ Сергєя Шойгу та начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова за обстріли енергетичної інфраструктури України.

Джерело: "Європейська правда", Зеленський у X (Twitter)

Деталі: Він зазначив, що обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні "під час безрозсудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні".

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"Кожен злочинець, причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене. І ми сподіваємося побачити їх за ґратами", – наголосив Зеленський.

За його словами, сьогоднішнє рішення є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче.

"Воно чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності. Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність – це єдиний спосіб покласти їм край", – наголосив президент.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт нині колишнього міністра оборони Росії Сергєя Шойгу та начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова за обстріли енергетичної інфраструктури України.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування обстрілів української енергетичної інфраструктури.

Йдеться про командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ Сергєя Кобилаша і вже екскомандувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт лідера РФ Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Теми: ЗеленськийРосіясуд
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