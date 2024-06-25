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Зеленский об ордерах на арест Шойгу и Герасимова: Надеемся увидеть их за решеткой

Иванна Костина, Александр ШумилинВторник, 25 июня 2024, 16:45
Зеленский об ордерах на арест Шойгу и Герасимова: Надеемся увидеть их за решеткой
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: "Европейская правда", Зеленский в X (Twitter)

Детали: Он отметил, что обоих обвиняют в совершении ужасных преступлений против гражданских лиц в Украине "во время безрассудных бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры в Украине".

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"Каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет осуществлено. И мы надеемся увидеть их за решеткой", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодняшнее решение является четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно.

"Оно четко демонстрирует, что ни одно воинское звание или двери кабинетов не могут защитить российских преступников от ответственности. Мы с нетерпением ждем дальнейших ордеров на арест, чтобы лишить Россию ощущения безнаказанности. Чувство, которое десятилетиями подпитывало российские преступления. Ответственность – это единственный способ положить им конец", – подчеркнул президент.

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Напомним, 25 июня стало известно, что Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест ныне бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующих дальней авиации Воздушно-космических сил РФ и Черноморского флота РФ в рамках расследования обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.

Речь идет о командующем дальней авиации Воздушно-космических сил РФ Сергее Кобылаше и уже экс-командующем ЧФ РФ Викторе Соколове.

Напомним, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест лидера РФ Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.

Темы: ЗеленскийРосcиясуд
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