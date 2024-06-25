У ЄС назвали реформи, які визначатимуть темпи переговорів України

Темпи просування України у переговорному процесі про членство у ЄС передусім залежатимуть від виконання реформ у рамках так званого фундаментального кластера, до якого входять передусім реформи у сфері верховенства права.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву очільниці МЗС Бельгії Аджу Лябіб на міжурядовій конференції в Люксембурзі, що дає старт перемовинам про вступ України в ЄС

Деталі: Лябіб зауважила, що процес переговорів спрямований на те, щоб Україна повною мірою перейняла так звані EU aquis – засадничі норми і правила Євросоюзу – і забезпечувала їхнє практичне виконання.

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"ЄС очікує, що Україна продовжить демонструвати надійність обіцянок і політичної волі, впроваджуючи необхідні реформи і досягаючи відчутного прогресу у фундаментальному кластері. Активна участь громадянського суспільства у процесі реформ залишається важливою для досягнення успішного їх впровадження у довгостроковій перспективі", – зазначила вона.

Аджа Лябіб зазначила, що Україні потрібно буде продовжити реформи у сфері верховенства права і базових прав людини, посилювати демократичні інституції, продовжувати реформу державного управління, а також рухатися до відповідності економічним критеріям.

"Особливу увагу слід буде приділити судовій реформі, боротьбі з корупцією, а також захисту і недискримінаційному ставленню до осіб, що належать до національних меншин", – зазначила вона.

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"Прогрес за фундаментальним кластером визначатиме загальні темпи переговорів, – наголосила Аджа Лябіб. – Щоби забезпечити незворотність прогресу у всіх цих сферах та повноту й ефективність реформ, Єврокомісія продовжить ретельно відстежувати прогрес і регулярно звітувати Європейській раді".

Нагадаємо, близько 16:30 у Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка офіційно запустила перемовини про членство України в Європейському Союзі.

З нагоди відкриття переговорів з відповідними зверненнями виступили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і низка лідерів держав-членів ЄС.