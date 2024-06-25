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В ЕС назвали реформы, которые будут определять темпы переговоров Украины

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 25 июня 2024, 18:16
В ЕС назвали реформы, которые будут определять темпы переговоров Украины
Фото - Getty Images

Темпы продвижения Украины в переговорном процессе о членстве в ЕС прежде всего будут зависеть от выполнения реформ в рамках так называемого фундаментального кластера, в который входят прежде всего реформы в сфере верховенства права.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы МИД Бельгии Аджи Лябиб на межправительственной конференции в Люксембурге, что дает старт переговорам о вступлении Украины в ЕС.

Детали: Лябиб отметила, что процесс переговоров направлен на то, чтобы Украина в полной мере переняла так называемые EU aquis – основополагающие нормы и правила Евросоюза – и обеспечивала их практическое выполнение.

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"ЕС ожидает, что Украина продолжит демонстрировать надежность обещаний и политической воли, внедряя необходимые реформы и достигая ощутимого прогресса в фундаментальном кластере. Активное участие гражданского общества в процессе реформ остается важным для достижения успешного их внедрения в долгосрочной перспективе", – отметила она.

Аджа Лябиб отметила, что Украине нужно будет продолжить реформы в сфере верховенства права и базовых прав человека, усиливать демократические институты, продолжать реформу государственного управления, а также двигаться к соответствию экономическим критериям.

"Особое внимание следует уделить судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также защите и недискриминационному отношению к лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам", – отметила она.

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"Прогресс по фундаментальному кластеру будет определять общие темпы переговоров, – подчеркнула Аджа Лябиб, – Чтобы обеспечить необратимость прогресса во всех этих сферах и полноту и эффективность реформ, Еврокомиссия продолжит тщательно отслеживать прогресс и регулярно отчитываться Европейскому совету".

Напомним, около 16:30 в Люксембурге началась первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая официально запустила переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

По случаю открытия переговоров с соответствующими обращениями выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и ряд лидеров государств-членов ЕС.

Темы: ЕСреформы
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