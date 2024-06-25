Росіяни вдарили КАБами по дачних будинках у Харківському районі, є постраждалі
Вівторок, 25 червня 2024, 18:35
Увечері 25 червня російські війська вдарили щонайменше чотирма КАБами по с.Бобрівка Вільхівської громади Харківського району, відомо про чотирьох постраждалих.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Близько 16:50 окупанти вдарили щонайменше чотирма КАБами по с.Бобрівка Вільхівської громади Харківського району.
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Пошкоджено дачні будинки, постраждали дві цивільні жінки: 87 років та 40 років. Медики екстренки надали допомогу на місці".
Деталі: Також постраждали двоє чоловіків 67 та 56 років, їх госпіталізували.