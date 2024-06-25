Россияне ударили КАБами по дачным домам в Харьковском районе, есть пострадавшие
Вторник, 25 июня 2024, 18:35
Вечером 25 июня российские войска ударили по меньшей мере четырьмя КАБами по с. Бобровка Ольховской общины Харьковского района, известно о четырех пострадавших.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Около 16:50 оккупанты ударили по меньшей мере четырьмя КАБами по с. Бобровка Ольховской общины Харьковского района.
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Повреждены дачные дома, пострадали две гражданские женщины: 87 лет и 40 лет. Медики экстрёнки оказали помощь на месте".
Детали: Также пострадали двое мужчин 67 и 56 лет, их госпитализировали.