Россияне ударили КАБами по дачным домам в Харьковском районе, есть пострадавшие

Вечером 25 июня российские войска ударили по меньшей мере четырьмя КАБами по с. Бобровка Ольховской общины Харьковского района, известно о четырех пострадавших.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Около 16:50 оккупанты ударили по меньшей мере четырьмя КАБами по с. Бобровка Ольховской общины Харьковского района.

Реклама:

Повреждены дачные дома, пострадали две гражданские женщины: 87 лет и 40 лет. Медики экстрёнки оказали помощь на месте".

Детали: Также пострадали двое мужчин 67 и 56 лет, их госпитализировали.