Стефанішина: Україна повністю втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах вступу в ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолює українську делегацію на переговорах про вступ із Європейським Союзом, підтвердила готовність України виконати 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав національних меншин.

Джерело: виступ Стефанішиної на першій Міжурядовій конференції щодо вступу України в ЄС 25 червня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Стефанішина нагадала, що Україна "неодноразово й наполегливо" підтверджувала налаштованість підтримувати добрі відносини зі своїми сусідами, зокрема в питаннях, пов’язаних із захистом прав національних меншин.

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"Станом на зараз ми щиро віддані наміру вирішити та на цій основі повністю втілити 11 питань, порушених, зокрема, угорською стороною, спрямованих на посилення захисту прав національних меншин, і продовжувати двосторонні консультації з Угорщиною в цьому напрямку", – додала вона.

Віцепрем’єрка зазначила, що Україна також готова втілювати подальші кроки в питанні захисту прав нацменшин, "погоджених у межах діалогу і на основі відповідних угод з Угорщиною, добросовісно і як внесок у взаємне розуміння, довіру та повагу".

"Очікуємо такого ж внеску для подальшого взаєморозуміння, довіри та поваги від наших партнерів-сусідів", – підсумувала вона.

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Як відомо, наприкінці січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Ужгорода передав українській стороні список із 11 вимог, які мають гарантувати права угорської нацменшини в Україні.

Ці вимоги, як пізніше заявив Сійярто, були включені до переговорних рамок щодо вступу України в ЄС, остаточно затверджених 21 червня.