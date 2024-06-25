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Стефанишина: Украина полностью воплотит 11 требований Венгрии в рамках вступления в ЕС

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 25 июня 2024, 18:44
Стефанишина: Украина полностью воплотит 11 требований Венгрии в рамках вступления в ЕС
ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА. ФОТО С FACEBOOK

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая возглавляет украинскую делегацию на переговорах о вступлении с Европейским Союзом, подтвердила готовность Украины выполнить 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств.

Источник: Стефанишиной на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС 25 июня, сообщает "Европейская правда"

Детали: Стефанишина напомнила, что Украина "неоднократно и настойчиво" подтверждала настроенность поддерживать хорошие отношения со своими соседями, в частности в вопросах, связанных с защитой прав национальных меньшинств.

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"По состоянию на сейчас мы искренне нацелены решить и на этой основе полностью воплотить 11 вопросов, поднятых, в частности, венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств, и продолжать двусторонние консультации с Венгрией в этом направлении", – добавила она.

Вице-премьер отметила, что Украина также готова воплощать дальнейшие шаги в вопросе защиты прав нацменьшинств, "согласованных в рамках диалога и на основе соответствующих соглашений с Венгрией, добросовестно и как вклад во взаимное понимание, доверие и уважение".

"Ожидаем такого же вклада для дальнейшего взаимопонимания, доверия и уважения от наших партнеров-соседей", – подытожила она.

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Как известно, в конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Ужгород передал украинской стороне список из 11 требований, которые должны гарантировать права венгерского нацменьшинства в Украине.

Эти требования, как позже заявил Сийярто, были включены в переговорные рамки по вступлению Украины в ЕС, окончательно утвержденные 21 июня.

Темы: ВенгрияЕС
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