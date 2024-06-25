Рада ЄС затвердила текст безпекової угоди України з Євросоюзом

Рада ЄС 25 червня схвалила проєкт безпекової угоди між Україною та Євросоюзом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву очільниці МЗС головуючої у ЄС Бельгії Аджи Лябіб на пресконференції щодо зустрічі Ради ЄС із загальних питань

Деталі: Лябіб зазначила, що на зустрічі готувалися до наступного саміту Європейської ради (лідерів країн ЄС), що відбудеться в кінці тижня у Брюсселі.

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"Ця зустріч дасть повну картину нашої підтримки Україні у всіх формах. Також хочу зазначити, що сьогодні вранці Рада ЄС затвердила проєкт спільних безпекових зобов’язань між ЄС та Україною", – сказала Аджа Лябіб.

Перед цим ЗМІ повідомляли з посиланням на слова анонімного європейського дипломата, що текст безпекової угоди України і ЄС мають затвердити 25 червня на засіданні Ради ЄС із загальних питань, а підписання відбудеться у найближчі дні після того – "в середу або четвер".

Також ЗМІ повідомляли, що у четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський прибуде на саміт Європейського Союзу до Брюсселя.

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Минулого тижня в Офісі президента оголосили, що Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів стосовно двостороннього безпекового документа і угоду підпишуть найближчим часом.