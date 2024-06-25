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Совет ЕС утвердил текст соглашения по безопасности Украины с Евросоюзом

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 25 июня 2024, 19:02
Совет ЕС утвердил текст соглашения по безопасности Украины с Евросоюзом
Фото - Getty Images

Совет ЕС 25 июня одобрил проект соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджи Лябиб на пресс-конференции по встрече Совета ЕС по общим вопросам

Деталі: Лябиб отметила, что на встрече готовились к следующему саммиту Европейского совета (лидеров стран ЕС), который состоится в конце недели в Брюсселе.

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"Эта встреча даст полную картину нашей поддержки Украины во всех формах. Также хочу отметить, что сегодня утром Совет ЕС утвердил проект совместных обязательств по безопасности между ЕС и Украиной", – сказала Аджа Лябиб.

Перед этим СМИ сообщали со ссылкой на слова анонимного европейского дипломата, что текст соглашения по безопасности Украины и ЕС должны утвердить 25 июня на заседании Совета ЕС по общим вопросам, а подписание состоится в ближайшие дни после того – "в среду или четверг".

Также СМИ сообщали, что в четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит Европейского Союза в Брюссель.

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На прошлой неделе в Офисе президента объявили, что Украина и Европейский Союз провели завершающий раунд переговоров по двустороннему документу по безопасности и соглашение подпишут в ближайшее время.

Темы: ЕС
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