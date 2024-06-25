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УП показала, как выглядит Часов Яр после 5 месяцев российского наступления

Ольга Кириленко, Александр ШумилинВторник, 25 июня 2024, 19:16
УП показала, как выглядит Часов Яр после 5 месяцев российского наступления
Фото: УП

Журналисты УП зафиксировали, как выглядит центр города Часов Яр, на который пять месяцев усиленно наступает российская армия. Когда-то здесь жило 14 тысяч человек, сейчас – это поле боя и стратегически важная высота для сдерживания наступления на Краматорскую агломерацию.

Источник: журналисты УП, городской голова Часового Яра Сергей Чаус в комментарии УП

Детали: По наблюдениям журналистов УП, которые освещают оборону Часового Яра с февраля, в городе стало значительно больше разбитых многоэтажек, сожженных прилетами FVP-дронов автомобилей и переломанных пополам деревьев.

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Перейти в часть города, которая находится за каналом "Северский Донец-Донбасс" - невозможно. Один из местных жителей по имени Андрей сказал УП: "Мы туда уже не ходим, там Россия". Однако от военных на направлении нам известно, что за каналом еще есть позиции Сил обороны.

Несмотря на регулярные российские обстрелы, в городе остаются местные жители. По словам мэра Сергея Чауса, по состоянию на 25 июня их примерно 650.

Местные живут в подвалах многоэтажек и ходят за гуманитарной помощью на "Пункт несокрушимости". В городе есть всего одна точка, в которой можно набрать питьевую воду. Или же надо ждать волонтеров, которые привезут ее в бутылках.

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Никакие коммуникации не работают, только время от времени ловит мобильная связь. Часовьярцы передают сообщения родным, в том числе детям за границей, через местного волонтера, сотрудника гуманитарной миссии "Пролиска" от Агентства ООН по беженцам Евгения Ткачева.

Единственным способом передвижения по городу является велосипед. В один из дней работы журналисты УП видели, как двое молодых парней с рюкзаками на велосипедах эвакуировались из Часового Яра в сторону соседней Константиновки.

Также мы встретили людей, которые эвакуировались в ближайшие, относительно мирные населенные пункты, но регулярно на авто ездят в Часов Яр, чтобы проверять, цел ли еще их дом.

Фото журналистов УП Ольги Кириленко и Алекса Климова из Часового Яра:

 
 
 
 
 
 
 
 

Темы: Донецкая областьвойна
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