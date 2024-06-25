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ЗМІ: Марка Рютте офіційно призначать генсеком НАТО в середу

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 25 червня 2024, 19:38

Офіційне призначення голови уряду Нідерландів на посаду генерального секретаря НАТО відбудеться в середу, 26 червня.

Джерело: про це агентству AFP повідомили дипломати кількох країн Альянсу, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами джерел AFP, постійні представники всіх 32 держав – членів НАТО офіційно схвалили призначення Рютте генеральним секретарем.

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До своїх повноважень він приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Минулого тижня румунський президент Клаус Йоганніс зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО, що остаточно відкрило шлях для призначення Рютте. 

Невдовзі перед цим Будапешт зняв заперечення проти призначення генсеком НАТО Марка Рютте.

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Марк Рютте найдовше обіймав прем’єрську посаду у сучасній історії Нідерландів. Він вперше став очільником уряду у 2010 році і у серпні 2022 року перевищив термін попереднього "рекордсмена" Рууда Лубберса, який був прем’єром з кінця 1982 року до кінця літа 1994 року.

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Теми: НАТОНідерланди
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