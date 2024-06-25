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СМИ: Марка Рютте официально назначат генсеком НАТО в среду

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 25 июня 2024, 19:38

Официальное назначение главы правительства Нидерландов на должность генерального секретаря НАТО состоится в среду, 26 июня.

Источник: об этом агентству AFP сообщили дипломаты нескольких стран Альянса, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам источников AFP, постоянные представители всех 32 государств – членов НАТО официально одобрили назначение Рютте генеральным секретарем.

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К своим полномочиям он приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

На прошлой неделе румынский президент Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на пост генсека НАТО, что окончательно открыло путь для назначения Рютте.

Незадолго перед этим Будапешт снял возражения против назначения генсеком НАТО Марка Рютте.

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Марк Рютте дольше всех занимал премьерский пост в современной истории Нидерландов. Он впервые стал главой правительства в 2010 году и в августе 2022 года превысил срок предыдущего "рекордсмена" Рууда Лубберса, который был премьером с конца 1982 года до конца лета 1994 года.

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Темы: НАТОНидерланды
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