Генштаб: Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 121

Протягом 25 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121, російські війська намагаються шукати шляхи аби вклинитися в українську оборону.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:00 25 червня

Дослівно: "На Харківському напрямку російські загарбники не полишають намірів потіснити із займаних позицій українських захисників в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. На цей час підрозділи Сил оборони відбили п’ять штурмових дій противника, ще одне боєзіткнення – триває.

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На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки. На даний час одне боєзіткнення ще продовжується.

Попередні втрати агресора на даному напрямку склали 89 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину та автомобіль.

Успіху не мали 12 спроб противника просунутися в глибину нашої території в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Ще один бій триває. Українські воїни контролюють ситуацію".

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Деталі: На Краматорському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Часового Яру та Іванівського.

На Покровському напрямку від початку доби ворог 39 разів атакував оборонні рубежі українських захисників в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до шести, з яких дві - відбито та чотири - ще продовжуються.

На Придніпровському напрямку безуспішно завершився штурм окупантами позицій наших оборонців в районі Кринок. Ситуація контрольована.