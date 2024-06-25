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Генштаб: Количество боеприкосновений на фронте возросло до 121

Татьяна ОлейникВторник, 25 июня 2024, 19:59
Генштаб: Количество боеприкосновений на фронте возросло до 121
Фото со страницы Генштаба ВСУ

В течение 25 июня количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 121, российские войска пытаются искать пути, чтобы вклиниться в украинскую оборону.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 25 июня

Дословно: "На Харьковском направлении российские захватчики не оставляют намерений потеснить с занимаемых позиций украинских защитников в районе Волчанска, Тихого и Глубокого. В настоящее время подразделения Сил обороны отразили пять штурмовых действий противника, еще одно боеприкосновение - продолжается.

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На Купянском направлении украинские защитники от начала суток отбивали 10 атак оккупантов возле Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Андреевки. В настоящее время одно боеприкосновение еще продолжается.

Предыдущие потери агрессора по данному направлению составили 89 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены один танк, боевая бронированная машина и автомобиль.

Успеха не было 12 попыток противника продвинуться в глубину нашей территории в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки на Северском направлении. Еще одно сражение продолжается. Украинские воины контролируют ситуацию.

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Детали: На Краматорском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону близ Временного Яра и Ивановского.

На Покровском направлении с начала суток враг 39 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до шести, из которых две - отражены и четыре - еще продолжаются.

На Приднепровском направлении безуспешно завершился штурм оккупантами позиций наших защитников в районе Крынок. Ситуация контролируется.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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