Міноборони закупило для ЗСУ пластикових фляг втричі дорожче за ринкові ціни – ЗМІ 

У 2024 році в Міноборони витратили понад 54 млн грн на 153 тис. армійських пластикових фляг для ЗСУ з Китаю. Це втричі дорожче за ринкові ціни, адже для ЗСУ одна фляга обійшлась в 355-354 грн, а на сайті alibaba.com – 154 грн.

Джерело: NGL.media

Дослівно: "Міністерство оборони закуповує для ЗСУ пластикові армійські фляги щонайменше втричі дорожче ринкових цін.

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Лише цього року державна агенція "Державний оператор тилу" (ДОТ), створена кілька місяців тому, витратила понад 54 млн грн на придбання 153 тис. армійських фляг".

Деталі: Повідомляється, що звичайна пластикова літрова фляга обійшлася у 355 грн, хоча такі ж фляги американського зразка вільно продають по 120 грн, аналоги можна знайти – по 72 грн.

Зокрема у 2024 році держпідприємство Міноборони "Державний оператор тилу" 4 рази пробувало закупити пластикові фляги для ЗСУ.

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Перші дві закупівлі за спрощеною процедурою у січні та квітні були скасовані. Участь у цих торгах брали три різні компанії і усі вони були готові продати 100 тис. фляг менше ніж за 20 млн грн – проте замовник відхилив усі пропозиції.

Однією з причин стала відсутність актів відповідності технічній специфікації Міноборони.

Проте згодом ДОТ вирішив укласти пряму угоду з ТОВ "Колтрейн" і загальна вартість угоди при цьому зросла майже вдвічі – до 35,5 млн грн. Раніше ця компанія не продавала фляги (як і будь-які інші пластикові вироби) бюджетним замовникам.

У відповіді на запит ЗМІ представники ДОТ пояснили таке рішення нагальною потребою у флягах і тим, що запропонована "Колтрейн" ціна була нижчою, ніж в інших компаніях, до яких звертався ДОТ.

За кілька тижнів після того ДОТ уклав ще одну угоду за процедурою спрощеної закупівлі з ТОВ "Суперформ" на 53 тис. фляг майже за 18,8 млн грн. У цьому випадку одна пластикова фляга обійшлася на гривню дешевше, ніж у випадку з "Контрейном" – 354 грн проти 355 грн.

Обидві компанії працюють зовсім нещодавно. Також викликають питання і власники цих компаній.

Наприклад, ТОВ "Суперформ", засноване півроку тому 27-річним Владиславом Лихосенком із Запоріжжя, лише за два останні місяці уклало п’ять угод з Нацгвардією та Міноборони на майже 310 млн грн.

Раніше Лихосенко уже намагався працювати з Міноборони. У 2022 році він заснував ТОВ "Професійне спорядження", що збанкрутувало уже через рік. На компанії залишились 410 тис. грн боргу постачальникам і ще понад 970 тис. грн штрафів за протермінування поставок Міноборони по чотирьох договорах, укладених у квітні та травні 2022-го.

Лихосенко буквально за місяць до старту справи про банкрутство передав ТОВ "Професійне спорядження" у власність Андрію Іванову, а незабаром заснував ТОВ "Суперформ".

Лихосенко не захотів говорити з журналістами і проігнорував надіслані на його електронну пошту питання.

ТОВ "Колтрейн" офіційно заснували п’ять років тому Ольга Чубенко та Лідія Хоменко – на цих жінок зареєстровані сотні компаній в Україні.

Наприклад, Чубенко значиться власницею 1166 компаній, а Хоменко фігурує у 68 компаніях.

Реальні підряди "Колтрейн" почав отримувати лише цього року – незабаром після того, як офіційною власницею компанії стала Юлія Кикоть. Першу угоду з ДОТ на 41,6 млн грн Кикоть підписала у березні, коли її компанія перемогла у спрощеній закупівлі на постачання 100 тисяч чохлів для фляг. Серед 11 учасників тендеру пропозиція "Колтрейну" не була найдешевшою, але замовник відхилив пропозиції учасників з меншими цінами.

Журналісти стверджують, що вся відмінність з американськими втричі дешевшими аналогами – "напівпрозорий пластик і напис "Власність ЗСУ, не для продажу", трошки інше різьблення на кришці та петля-утримувач".

Американська (зліва) і українська (справа) армійські фляги об’ємом один літр фото: NGL.media

Крім того "Колтрейн" і "Суперформ", з якими ДОТ уклав угоди, не мають власного виробництва і замовляють фляги у Китаї, причому в одно й того ж виробника – Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd.

Виробництво компанії Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd розташоване у місті Тайчжоу на східному узбережжі

На маркетплейсі Alibaba.com фляга від Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd, яку закуповують для ЗСУ, коштує по 3,85 дол. (154 грн) за штуку.

Такі ж фляги, але без написів, китайці продають через Alibaba.com по 2,5 дол (100 грн), а фляги американського зразка з непрозорого пластику взагалі по 0,73 дол (29 грн) за штуку.

Журналісти вважають, що компанії-посередники зароблять від 12 млн грн і до 15 млн грн на контракті.

Також зриваються і терміни поставки фляг. Так, "Колтрейн" мало поставити ДОТ партію фляг впродовж 19 днів з моменту укладання контракту, пізніше термін поставки продовжили ще на 15 днів. Проте, щою виготовити 100 тис. фляг у Китаї і доправити їх на склад в Україні, знадобиться щонайменше 4,5 місяці.

Тож вкластися у визначені угодою терміни поставки можна лише за умови, що на момент підписання контракту фляги уже були на складі в Україні.

Власниця ТОВ "Колтрейн" фактично підтвердила, що так і було. Якби угода з ДОТ з якихось причин зірвалася, то компанія мала намір пропонувати ці фляги іншим замовникам.

Водночас Нацгвардія замовляє фляги американського зразка по 198 грн за штуку, а прикордонники торік купили їх за приблизно тими ж цінами, що і Міноборони.

У ЗМІ зазначають, що фляги із написом "Власність ЗСУ, не для продажу", навряд чи купить хтось, окрім Міноборони: "Заздалегідь придбати 100 тис. фляг можна, або маючи гарантію отримання контракту, або ж невиправдано ризикуючи кількома мільйонами гривень".