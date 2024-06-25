Міноборони закупило для ЗСУ пластикових фляг втричі дорожче за ринкові ціни – ЗМІ
У 2024 році в Міноборони витратили понад 54 млн грн на 153 тис. армійських пластикових фляг для ЗСУ з Китаю. Це втричі дорожче за ринкові ціни, адже для ЗСУ одна фляга обійшлась в 355-354 грн, а на сайті alibaba.com – 154 грн.
Джерело: NGL.media
Дослівно: "Міністерство оборони закуповує для ЗСУ пластикові армійські фляги щонайменше втричі дорожче ринкових цін.
Лише цього року державна агенція "Державний оператор тилу" (ДОТ), створена кілька місяців тому, витратила понад 54 млн грн на придбання 153 тис. армійських фляг".
Деталі: Повідомляється, що звичайна пластикова літрова фляга обійшлася у 355 грн, хоча такі ж фляги американського зразка вільно продають по 120 грн, аналоги можна знайти – по 72 грн.
Зокрема у 2024 році держпідприємство Міноборони "Державний оператор тилу" 4 рази пробувало закупити пластикові фляги для ЗСУ.
Перші дві закупівлі за спрощеною процедурою у січні та квітні були скасовані. Участь у цих торгах брали три різні компанії і усі вони були готові продати 100 тис. фляг менше ніж за 20 млн грн – проте замовник відхилив усі пропозиції.
Однією з причин стала відсутність актів відповідності технічній специфікації Міноборони.
Проте згодом ДОТ вирішив укласти пряму угоду з ТОВ "Колтрейн" і загальна вартість угоди при цьому зросла майже вдвічі – до 35,5 млн грн. Раніше ця компанія не продавала фляги (як і будь-які інші пластикові вироби) бюджетним замовникам.
У відповіді на запит ЗМІ представники ДОТ пояснили таке рішення нагальною потребою у флягах і тим, що запропонована "Колтрейн" ціна була нижчою, ніж в інших компаніях, до яких звертався ДОТ.
За кілька тижнів після того ДОТ уклав ще одну угоду за процедурою спрощеної закупівлі з ТОВ "Суперформ" на 53 тис. фляг майже за 18,8 млн грн. У цьому випадку одна пластикова фляга обійшлася на гривню дешевше, ніж у випадку з "Контрейном" – 354 грн проти 355 грн.
Обидві компанії працюють зовсім нещодавно. Також викликають питання і власники цих компаній.
Наприклад, ТОВ "Суперформ", засноване півроку тому 27-річним Владиславом Лихосенком із Запоріжжя, лише за два останні місяці уклало п’ять угод з Нацгвардією та Міноборони на майже 310 млн грн.
Раніше Лихосенко уже намагався працювати з Міноборони. У 2022 році він заснував ТОВ "Професійне спорядження", що збанкрутувало уже через рік. На компанії залишились 410 тис. грн боргу постачальникам і ще понад 970 тис. грн штрафів за протермінування поставок Міноборони по чотирьох договорах, укладених у квітні та травні 2022-го.
Лихосенко буквально за місяць до старту справи про банкрутство передав ТОВ "Професійне спорядження" у власність Андрію Іванову, а незабаром заснував ТОВ "Суперформ".
Лихосенко не захотів говорити з журналістами і проігнорував надіслані на його електронну пошту питання.
ТОВ "Колтрейн" офіційно заснували п’ять років тому Ольга Чубенко та Лідія Хоменко – на цих жінок зареєстровані сотні компаній в Україні.
Наприклад, Чубенко значиться власницею 1166 компаній, а Хоменко фігурує у 68 компаніях.
Реальні підряди "Колтрейн" почав отримувати лише цього року – незабаром після того, як офіційною власницею компанії стала Юлія Кикоть. Першу угоду з ДОТ на 41,6 млн грн Кикоть підписала у березні, коли її компанія перемогла у спрощеній закупівлі на постачання 100 тисяч чохлів для фляг. Серед 11 учасників тендеру пропозиція "Колтрейну" не була найдешевшою, але замовник відхилив пропозиції учасників з меншими цінами.
Журналісти стверджують, що вся відмінність з американськими втричі дешевшими аналогами – "напівпрозорий пластик і напис "Власність ЗСУ, не для продажу", трошки інше різьблення на кришці та петля-утримувач".
Крім того "Колтрейн" і "Суперформ", з якими ДОТ уклав угоди, не мають власного виробництва і замовляють фляги у Китаї, причому в одно й того ж виробника – Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd.
Виробництво компанії Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd розташоване у місті Тайчжоу на східному узбережжі
На маркетплейсі Alibaba.com фляга від Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd, яку закуповують для ЗСУ, коштує по 3,85 дол. (154 грн) за штуку.
Такі ж фляги, але без написів, китайці продають через Alibaba.com по 2,5 дол (100 грн), а фляги американського зразка з непрозорого пластику взагалі по 0,73 дол (29 грн) за штуку.
Журналісти вважають, що компанії-посередники зароблять від 12 млн грн і до 15 млн грн на контракті.
Також зриваються і терміни поставки фляг. Так, "Колтрейн" мало поставити ДОТ партію фляг впродовж 19 днів з моменту укладання контракту, пізніше термін поставки продовжили ще на 15 днів. Проте, щою виготовити 100 тис. фляг у Китаї і доправити їх на склад в Україні, знадобиться щонайменше 4,5 місяці.
Тож вкластися у визначені угодою терміни поставки можна лише за умови, що на момент підписання контракту фляги уже були на складі в Україні.
Власниця ТОВ "Колтрейн" фактично підтвердила, що так і було. Якби угода з ДОТ з якихось причин зірвалася, то компанія мала намір пропонувати ці фляги іншим замовникам.
Водночас Нацгвардія замовляє фляги американського зразка по 198 грн за штуку, а прикордонники торік купили їх за приблизно тими ж цінами, що і Міноборони.
У ЗМІ зазначають, що фляги із написом "Власність ЗСУ, не для продажу", навряд чи купить хтось, окрім Міноборони: "Заздалегідь придбати 100 тис. фляг можна, або маючи гарантію отримання контракту, або ж невиправдано ризикуючи кількома мільйонами гривень".