Минобороны закупило для ВСУ пластиковых фляг втрое дороже рыночных цен – СМИ

В 2024 году в Минобороны потратили более 54 млн грн на 153 тыс. армейских пластиковых фляг для ВСУ из Китая. Это втрое дороже рыночных цен, ведь для ВСУ одна фляга обошлась в 355-354 грн, а на сайте alibaba.com - 154 грн.

Источник: NGL.media

Дословно: "Министерство обороны закупает для ВСУ пластиковые армейские фляги минимум втрое дороже рыночных цен.

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Только в этом году государственное агентство "Государственный оператор тыла" (ДОТ), созданное несколько месяцев назад, потратило более 54 млн грн на приобретение 153 тыс. армейских фляг".

Детали: Сообщается, что обычная пластиковая литровая фляга обошлась МОУ в 355 грн, хотя такие же фляги американского образца свободно продают по 120 грн, аналоги можно найти - по 72 грн.

В частности, в 2024 году госпредприятие Минобороны "Государственный оператор тыла" 4 раза пыталось закупить пластиковые фляги для ВСУ.

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Первые две закупки по упрощенной процедуре в январе и апреле были отменены. Участие в этих торгах принимали три разные компании и все они были готовы продать 100 тыс. фляг меньше чем за 20 млн грн - однако заказчик отклонил все предложения.

Одной из причин стало отсутствие актов соответствия технической спецификации Минобороны.

Однако впоследствии ДОТ решил заключить прямую сделку с ООО "Колтрейн" и общая стоимость сделки при этом выросла почти вдвое - до 35,5 млн грн. Ранее эта компания не продавала фляги (как и любые другие пластиковые изделия) бюджетным заказчикам.

В ответе на запрос СМИ представители ДОТ объяснили такое решение насущной необходимостью во флягах и тем, что предложенная "Колтрейн" цена была ниже, чем в других компаниях, к которым обращался ДОТ.

Через несколько недель после того ДОТ заключил еще одно соглашение по процедуре упрощенной закупки с ООО "Суперформ" на 53 тыс. фляг почти за 18,8 млн грн. В этом случае одна пластиковая фляга обошлась на гривну дешевле, чем в случае с "Контрейном" - 354 грн против 355 грн.

Обе компании работают совсем недавно. Также вызывают вопросы и владельцы этих компаний.

Например, ООО "Суперформ", основанное полгода назад 27-летним Владиславом Лихосенко из Запорожья, только за два последних месяца заключило пять сделок с Нацгвардией и Минобороны на почти 310 млн грн.

Ранее Лихосенко уже пытался работать с Минобороны. В 2022 году он основал ООО "Профессиональное снаряжение", которое обанкротилось уже через год. На компании остались 410 тыс. грн долга поставщикам и еще более 970 тыс. грн штрафов за просрочку поставок Минобороны по четырем договорам, заключенным в апреле и мае 2022-го.

Лихосенко буквально за месяц до старта дела о банкротстве передал ООО "Профессиональное снаряжение" в собственность Андрею Иванову, а вскоре основал ООО "Суперформ".

Лихосенко не захотел говорить с журналистами и проигнорировал присланные на его электронную почту вопросы.

ООО "Колтрейн" официально основали пять лет назад Ольга Чубенко и Лидия Хоменко - на этих женщин зарегистрированы сотни компаний в Украине.

Например, Чубенко значится владелицей 1166 компаний, а Хоменко фигурирует в 68 компаниях.

Реальные подряды "Колтрейн" начал получать только в этом году - вскоре после того, как официальной владелицей компании стала Юлия Кикоть. Первое соглашение с ДОТ на 41,6 млн грн Кикоть подписала в марте, когда ее компания победила в упрощенной закупке на поставку 100 тысяч чехлов для фляг. Среди 11 участников тендера предложение "Колтрейна" не было самым дешевым, но заказчик отклонил предложения участников с меньшими ценами.

Журналисты утверждают, что все отличие с американскими втрое дешевле аналогами - "полупрозрачный пластик и надпись "Собственность ВСУ, не для продажи", немножко другая резьба на крышке и петля-держатель".

Американская (слева) и украинская (справа) армейские фляги объемом один литр фото: NGL.media

Кроме того "Колтрейн" и "Суперформ", с которыми ДОТ заключил соглашения, не имеют собственного производства и заказывают фляги в Китае, причем у одного и того же производителя - Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd.

Производство компании Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd расположено в городе Тайчжоу на восточном побережье

На маркетплейсе Alibaba.com фляга от Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd, которую закупают для ВСУ, стоит по 3,85 долл. (154 грн) за штуку.

Такие же фляги, но без надписей, китайцы продают через Alibaba.com по 2,5 долл (100 грн), а фляги американского образца из непрозрачного пластика вообще по 0,73 долл (29 грн) за штуку.

Журналисты считают, что компании-посредники заработают от 12 млн грн и до 15 млн грн на контракте.

Также срываются и сроки поставки фляг. Так, "Колтрейн" должно было поставить ДОТ партию фляг в течение 19 дней с момента заключения контракта, позже срок поставки продлили еще на 15 дней. Однако, чтобы изготовить 100 тыс. фляг в Китае и доставить их на склад в Украине, понадобится минимум 4,5 месяца.

Поэтому уложиться в определенные договором сроки поставки можно только при условии, что на момент подписания контракта фляги уже были на складе в Украине.

Владелица ООО "Колтрейн" фактически подтвердила, что так и было. Если бы сделка с ДОТ по каким-то причинам сорвалась, то компания намеревалась предлагать эти фляги другим заказчикам.

В то же время Нацгвардия заказывает фляги американского образца по 198 грн за штуку, а пограничники в прошлом году купили их по примерно тем же ценам, что и Минобороны.

В СМИ отмечают, что фляги с надписью "Собственность ВСУ, не для продажи", вряд ли купит кто-то, кроме Минобороны: "Заранее приобрести 100 тыс. фляг можно, или имея гарантию получения контракта, или же неоправданно рискуя несколькими миллионами гривен".